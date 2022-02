Bufera nel M5s, Conte dopo l’ordinanza: «La mia leadership è politica prima che giuridica». E attacca Di Maio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppe Conte non vacilla. Anche se il tribunale di Napoli ha congelato lo statuto di agosto che istituiva la sua figura, quella del presidente del Movimento. In assenza di un leader ufficiale, fintantoché non sarà risolta la sospensione imposta dal giudice, l’avvocato va in tv a Otto e mezzo a sottolineare un concetto: «C’è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale che segna questa sospensione. Sospensione a cui si risponde con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa». Insomma, la riconferma di quanto aveva detto «nelle vesti di avvocato» qualche ora prima: «La ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giuseppenon vacilla. Anche se il tribunale di Napoli ha congelato lo statuto di agosto che istituiva la sua figura, quella del presidente del Movimento. In assenza di un leader ufficiale, fintantoché non sarà risolta la sospensione imposta dal giudice, l’avvocato va in tv a Otto e mezzo a sottolineare un concetto: «C’è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale che segna questa sospensione. Sospensione a cui si risponde con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa». Insomma, la riconferma di quanto aveva detto «nelle vesti di avvocato» qualche ora: «La ...

