Box office italiano | “La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley” ancora in testa nel weekend

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Riconfermato anche questa settimana il trend in calo nelle sale italiane. In base ai dati riportati da Cinetel, infatti, il grande schermo ha assistito a un’affluenza inferiore del 36% rispetto ai sette giorni precedenti. Ciononostante, riesce ad imporsi LaIlusioni –, nuovo film diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro. Sebbene nel resto del mondo abbia raggiunto risultati modesti – 23.430.000 dollari in totale – in Italia la pellicola si riconferma, per il secondo, inal box. Molto dipende, sicuramente, anche dal cast, composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara e Toni Colette. Con circa 400mila euro, la pellicola sfiora 1.2 milioni totali nel nostro Paese. Di seguito, la top 10 dei maggiori incassi del ...

Prime stime degli incassi e delle presente dei territori europei coperti dall'International Union of Cinemas (UNIC). Positivi segnali di ripresa al, ma ancora indietro rispetto ai dati pre - ...In un week end ricco di musica dal festival di Sanremo ma avaro di incassi alrestano in vetta i tre film della scorsa settimana. Salda al primo posto La fiera delle illusioni: Nightmare Alley, cupissima fiaba moderna ambientata in un circo degli anni '40, di ...Il sequel del kolossal di guerra del 2021 'The Battle at Lake Changjin' ha mantenuto saldamente il primo posto al box office cinese, incassando 2,5 miliardi di yuan durante il periodo festivo.Spider-Man: No Way Home sta continuando a macinare incassi record al box-office e, nonostante siano passati diversi mesi dalla sua uscita al cinema, si continua ancora a parlare dei grandi cameo. Tra ...