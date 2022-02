Borussia Dortmund, il futuro di Haaland dipende da suo padre (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ha attirato l’attenzione di PSG, Real Madrid e Barcellona. Ma secondo AS, il futuro... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attaccante del, Erling, ha attirato l’attenzione di PSG, Real Madrid e Barcellona. Ma secondo AS, il...

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Bundesliga, il Bayern batte il Lipsia e scappa in classifica Il Borussia Dortmund stecca e il Bayern Monaco scappa. La 21giornata di Bundesliga potrebbe essere stata un crocevia importante della stagione per la corsa al titolo. I gialloneri hanno perso contro il ...

Reus: 'Voglio chiudere la carriera al Borussia Dortmund' Commenta per primo Marco Reus , capitano del Borussia Dortmund , svela a Bild i propri piani per il futuro: 'Mi piace molto giocare per questa squadra. Tutti sanno che mi sento molto bene qui e che questo club è molto importante per me. Non ...

Reus: 'Voglio chiudere la carriera al Borussia Dortmund' Calciomercato.com Bundesliga, il Bayern batte il Lipsia e scappa in classifica Bayern Monaco 52, Borussia Dortmund 43, Bayer Leverkusen 38, Union Berlino 34, Friburgo 33, Colonia 32, RB Lipsia 31, Hoffenheim 31, Eintracht 31, Mainz 30, Bochum 25, Wolfsburg 24, Borussia ...

Bundesliga: il Leverkusen travolge il Dortmund, il Bayern scappa Nel ventunesimo turno di Bundesliga, il Bayer Leverkusen travolge 5-2 il Borussia Dortmund: un risultato che fa felice il Bayern Monaco, ora a +9 sul secondo posto dei gialloneri. Al Signal Iduna Park ...

