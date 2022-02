Bonus prima casa under 36, requisiti ed esenzioni: a chi spettano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Bonus prima casa under 36 è un’agevolazione voluta dal Governo per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa. Per capire come funziona il Bonus prima casa giovani vediamo quali sono le agevolazione, i requisiti per averlo e a chi spettano in una nota specifica dell’Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni “prima casa under 36”: per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.Tali agevolazioni si applicano agli atti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il36 è un’agevolazione voluta dal Governo per aiutare i giovani ad acquistare la. Per capire come funziona ilgiovani vediamo quali sono le agevolazione, iper averlo e a chiin una nota specifica dell’Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni “36”: per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “”.Tali agevolazioni si applicano agli atti ...

