Bonus prima casa under 36 fino al 31 dicembre: le istruzioni dall’Agenzia entrate (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la proroga inserita in Legge di Bilancio, con la Circolare numero 3/E del 4 febbraio 2022 arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul Bonus prima casa under 36, le cui agevolazioni sono state estese dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Oltre alle indicazioni sulla proroga, la Circolare dell’Agenzia delle entrate rimanda per ogni chiarimento alla Circolare 12/E pubblicata il 14 ottobre 2021 che ha come oggetto: “Articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis). Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”).” La ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la proroga inserita in Legge di Bilancio, con la Circolare numero 3/E del 4 febbraio 2022 arrivano i chiarimenti dell’Agenzia dellesul36, le cui agevolazioni sono state estese dal 30 giugno 2022 al 312022. Oltre alle indicazioni sulla proroga, la Circolare dell’Agenzia dellerimanda per ogni chiarimento alla Circolare 12/E pubblicata il 14 ottobre 2021 che ha come oggetto: “Articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis). Agevolazioni fiscali per l’acquisto delladi abitazione da parte di giovani (c.d. “36”).” La ...

Advertising

il_piccolo : Bonus prima casa under 36 e Iva, ecco come funzionerà - messveneto : Bonus prima casa under 36 e Iva, ecco come funzionerà: L’ultima legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre… - OperaFisista : Bonus prima casa under 36 e Iva, cosa c'è da sapere - AgevolazioniTI : Sardegna. AIUTI AVVIAMENTO IMPRESA GIOVANI AGRICOLTORI #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus #decretorilancio… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Novità fiscali: dal bonus prima casa alla riduzione dell’iva per il gas -