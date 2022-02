Bonus mobilità, ecco il nuovo sconto per bici e monopattini: requisiti e come richiederlo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Via al nuovo Bonus mobilità con tanto di regole fissate dall'Agenzia delle entrate. Dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022 chi ha rottamato un vecchio veicolo (categoria M1) e ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Via alcon tanto di regole fissate dall'Agenzia delle entrate. Dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022 chi ha rottamato un vecchio veicolo (categoria M1) e ha...

Advertising

infoiteconomia : Bonus mobilità, ecco il nuovo sconto per bici e monopattini: requisiti e come richiederlo - Signorasinasce : - rebeccalandi88 : Bonus mobilità, ecco il nuovo sconto per bici e monopattini: requisiti e come richiederlo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bonus mobilità, ecco il nuovo sconto per bici e monopattini: requisiti e come richiederlo - ilmessaggeroit : Bonus mobilità, ecco il nuovo sconto per bici e monopattini: requisiti e come richiederlo -