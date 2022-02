Bonus cultura da 500€, ultime settimane per spenderlo: cosa si può comprare e come funziona (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono le ultime settimane per poter spendere il Bonus cultura da 500€ e non rischiare così di perdere l’importo. La scadenza è ormai imminente: ecco come si fa a ottenere questo Bonus e quali articoli si possono acquistare. Che cos’è il Bonus cultura e cosa si può comprare Il Bonus cultura di 500€ è destinato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. La procedura per ottenerlo è terminata il 31 agosto 2021 per i giovani nati nel 2002 ma, in attesa della riapertura delle domande, c’è tempo ancora qualche settimana per spendere l’importo rimasto. Questo Bonus si può utilizzare per acquistare: Libri; Accesso a eventi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono leper poter spendere ildae non rischiare così di perdere l’importo. La scadenza è ormai imminente: eccosi fa a ottenere questoe quali articoli si possono acquistare. Che cos’è ilsi puòIldiè destinato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. La procedura per ottenerlo è terminata il 31 agosto 2021 per i giovani nati nel 2002 ma, in attesa della riapertura delle domande, c’è tempo ancora qualche settimana per spendere l’importo rimasto. Questosi può utilizzare per acquistare: Libri; Accesso a eventi ...

