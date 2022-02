Bologna, un bambino ha bisogno di trasfusioni: i genitori rifiutano il sangue dei vaccinati (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una famiglia sta mettendo in pericolo la vita del bambino per l’ostinazione a rifiutare trasfusioni se il sangue proviene da persone vaccinate. Nei mesi scorsi sono stati diversi i casi di bambini e ragazzini che hanno trascinato i genitori in Tribunale per rivendicare il loro diritto a vaccinarsi contro il Covid. Certo, spesso gli adolescenti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una famiglia sta mettendo in pericolo la vita delper l’ostinazione a rifiutarese ilproviene da persone vaccinate. Nei mesi scorsi sono stati diversi i casi di bambini e ragazzini che hanno trascinato iin Tribunale per rivendicare il loro diritto a vaccinarsi contro il Covid. Certo, spesso gli adolescenti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Bufalenet : Interviene la procura in questa ormai dolorosa vicenda #social #novax #sangue #AVIS #donazione #bologna #santorsola… - annoupanoux : RT @Antigon25386936: Il fanatismo che fa rischiare la vita ad un bambino è certo un caso limite di oscurantismo, ma tutti quelli che alimen… - dicofilo : RT @Antigon25386936: Il fanatismo che fa rischiare la vita ad un bambino è certo un caso limite di oscurantismo, ma tutti quelli che alimen… - guadaraffa : Ci sono le 'good news' e poi le cattive notizie. Soprattutto per un bambino come in questa circostanza... #news… - Tg3web : A Bologna la vicenda di un bambino che deve essere operato, ma i genitori chiedono solo sangue da donatore non vacc… -