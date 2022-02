Bollette salasso, rincari della luce fino al 300%. La piscina del Passetto a rischio: 'Costretti a chiudere' (Di lunedì 7 febbraio 2022) ANCONA - Il caro energia potrebbe nel giro di qualche settimana spegnere i riflettori sulla piscina del Passetto e sul resto degli impianti gestiti dalla Cogepi Consorzio gestione piscine, ovvero l'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 7 febbraio 2022) ANCONA - Il caro energia potrebbe nel giro di qualche settimana spegnere i riflettori sulladele sul resto degli impianti gestiti dalla Cogepi Consorzio gestione piscine, ovvero l'...

Advertising

Carmen222485937 : @borghi_claudio Oggi paga il pizzo x lavorare Dal 14/10 paga x avere un suo diritto costituzionale 200€ al mese su… - nicedigiulio : @matteosalvinimi ...passate in cavalleria. Oltre al salasso delle bollette ci arriverà su capo e collo anche la rif… - Carlino_Fano : Salasso bollette, anche i Comuni piangono - kumbiaerumba : RT @PGuagliumi: @Palazzo_Chigi Lo tsunami delle bollette travolge le imprese: salasso da 80 miliardi di euro Mondo produttivo in rivolta: n… - PGuagliumi : @Palazzo_Chigi Lo tsunami delle bollette travolge le imprese: salasso da 80 miliardi di euro Mondo produttivo in ri… -