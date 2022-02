Bobo Craxi | “Papa Bergoglio ‘ultimo socialista’? Beati gli ultimi…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “gli ultimi, Saviano ha avuto un’intuizione felice perché in qualche modo Gesù è stato il primo socialista”. Così risponde all’Adnkronos(Psi), interpellato sulla definizione di “ultimo socialista” che Roberto Saviano ha dato diieri a ‘Che tempo che fa’ su Rai tre. “Posto che in qualche modo Gesù è stato il primo socialista, nell’accezione del termine valoriale, e non nei sistemi di organizzazione dello Stato e delle società – dice– è evidente che il, suo rappresentante in terra, può definirsi benissimo socialista. Il riferimento è all’umanesimo socialista e cristiano che hanno molto a che vedere, nel senso che hanno una natura e un’ispirazione comune. Altro è promuovere una simmetria ...