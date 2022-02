Bobo Craxi | “Papa Bergoglio ‘ultimo socialista’? Beati gli ultimi…”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “gli ultimi, Saviano ha avuto un’intuizione felice perché in qualche modo Gesù è stato il primo socialista”. Così risponde all’Adnkronos(Psi), interpellato sulla definizione di “ultimo socialista” che Roberto Saviano ha dato diieri a ‘Che tempo che fa’ su Rai tre. “Posto che in qualche modo Gesù è stato il primo socialista, nell’accezione del termine valoriale, e non nei sistemi di organizzazione dello Stato e delle società – dice– è evidente che il, suo rappresentante in terra, può definirsi benissimo socialista. Il riferimento è all’umanesimo socialista e cristiano che hanno molto a che vedere, nel senso che hanno una natura e un’ispirazione comune. Altro è promuovere una simmetria ...

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Craxi

Così risponde all'Adnkronos(Psi), interpellato sulla definizione di "ultimo socialista" che Roberto Saviano ha dato di Papa Bergoglio ieri a 'Che tempo che fa' su Rai tre. "Posto che in ...In pubblico diceva che fosse l'autista di Bettino, circostanza smentita da suo figlioa cominciare da importanti uomini della sinistra italiana come Fausto Bertinotti e Bobo Craxi. Il figlio dello storico segretario del Partito Socialista si limita a far notare che «I socialismi sono ...Così risponde all’Adnkronos Bobo Craxi (Psi), interpellato sulla definizione di “ultimo socialista” che Roberto Saviano ha dato di Papa Bergoglio ieri a ‘Che tempo che fa’ su Rai tre. “Posto che in ...