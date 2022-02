Bivacchi e incidente | domenica poco tranquilla in centro città FOTO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il bilancio dellarassegna, tra le altre, un paio di fatti certamente degni di nota.– In tarda mattinata il mancato rispetto del rosso al semaforo di Torrione – incrocio altezza bar Marconi – ha determinato un fragoroso botto tra due utilitarie. Una si stava mettendo nella corsia in direzione-, l’altra procedeva sulla stessa strada. Nessuna conseguenza per la salute delle persone anche se lo scontro avrebbe potuto provocare ben altri danni. L’auto rossa, infatti, è finita sul marciapiede e si è fermata solo quando ha abbattuto un segnale stradale, qualche centimetro prima di uno degli alberi. Dimattina quel marciapiede è molto affollato. In quel momento, fortunatamente, non stava transitando nessun pedone. Considerata la velocità spesso raggiunta ...

