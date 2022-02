(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Naftali Bennett.ha riferito che visiterà Israele entro la fine dell’anno. I due leader hanno discusso delle tensioni in Medio Oriente e in Europa Oriente. : presto visiterà Israele? Il presidente americano Joeha avuto un

Advertising

Billa42_ : Biden parla con il primo ministro israeliano - mptuitter : 'Conte ha un profilo istituzionale e un certo prestigio'. 'Il centro mi fa schifo' 'Renzi è a destra' Chi è che… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ???Cosa pensa l'amministrazione #Biden degli #accordidiabramo? Per l’Italia e UE che tipo di implicazioni comporta? ??@… - DalpianoFabiola : RT @annaguaita: ???? Visto dall'America: Lorenzo Rendi parla con Anna Guaita @ilmessaggeroit dell'occupazione e del Pil, la rottura fra Trump… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???Cosa pensa l'amministrazione #Biden degli #accordidiabramo? Per l’Italia e UE che tipo di implicazioni comporta? ??@… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden parla

... soldati, missili, navi alle porte di Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ancora... Con il risultato di far arrabbiare Kiev,e la Nato nonché allarmare i paesi ex sovietici dell'...... Giorgia Meloni, a capo di Fratelli d'Italia, ambisce a diventarlo, per ora non se ne, e ... a diventare vicepresidente degli Stati Uniti, accanto al 46mo capo di Stato, il democratico Joe. ...ha anche parlato con il presidente ucraino, con Joe Biden, il presidente americano, con i suoi partner europei. Ci sono anche molti incontri che si sono tenuti". Parigi promette di non fermarsi ...Moonshot Cancer - Joe Biden e la First Lady Jill hanno lanciato Moonshot Cancer, campagna contro il cancro, che punta a dimezzare il tasso di mortalità nei prossimi 25 anni. (Sky Tg24) ...