Biden e Scholz: 'Se la Russia invade Ucraina, chiuderemo il gasdotto Nord Stream 2' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina , noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta" a reagire e ci saranno "conseguenze rapide e severe": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se laulteriormente l', noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta" a reagire e ci saranno "conseguenze rapide e severe": lo ha detto Joenella conferenza stampa congiunta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden a Scholz: 'Usa e Germania uniti contro un'aggressione russa' #germania #usa #joebiden #russia… - SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - allegra134 : RT @jacopo_iacoboni: Joe Biden ha appena detto, davanti al cancelliere tedesco Scholz, che se la Russia invade (di nuovo) l’Ucraina, non es… - armdigennaro : RT @jacopo_iacoboni: Joe Biden ha appena detto, davanti al cancelliere tedesco Scholz, che se la Russia invade (di nuovo) l’Ucraina, non es… -