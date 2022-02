Biathlon | Pechino 2022 Da mezzo secolo nessuno riesce a ripetersi nell’individuale maschile!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma delprosegue con la 20 km maschile, ovvero la più antica competizione esistente in seno alla disciplina. Per la verità questo era inizialmente l’unico format concepito, tanto che ancora oggi viene colloquialmente chiamato “individuale”, poiché sino a metà anni ’70 (quando nacque la sprint) tale denominazione era sufficiente per distinguerlo dalla staffetta. Quello da assegnare l’8 febbraio sarà il XVII titolo olimpico della 20 km, inserita nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Squaw Valley 1960, quando ilfece il proprio ingresso nel panorama dei Giochi invernali. A oggi si contano quindici vincitori diversi, in quanto solamente il norvegese Magnar Solberg è stato in grado di, come si può evincere dall’albo d’oro. In verde è ...