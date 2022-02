Biathlon oggi, 20 km uomini Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la 15 km individuale femminile di ieri, il programma del Biathlon alle Olimpiadi di Pechino continuerà oggi alle ore 9.30 con la 20 km individuale maschile. In gara 92 atleti, tra cui quattro italiani. Lukas Hofer sarà il primo azzurro ad iniziare la gara con il pettorale numero 35 alle ore 09:47:30 italiane. Prenderà invece il via alle ore 09:49:30 Dominik Windisch (pettorale n.39), mentre comincerà la sua prova alle ore 10:03:30 Thomas Bormolimi (67). Infine, partirà alle ore 10:09:30 Didier Bionaz (79). Biathlon, Pechino 2022: Dorothea Wierer sbaglia troppo ed è 18ma nell’individuale, oro a Denise Herrmann Sarà possibile seguire l’individuale maschile in diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 e in diretta streaming su Discovery+ (disponibile anche ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la 15 km individuale femminile di ieri, il programma delalle Olimpiadi dicontinueràalle ore 9.30 con la 20 km individuale maschile. In gara 92 atleti, tra cui quattro. Lukas Hofer sarà il primo azzurro ad iniziare la gara con il pettorale numero 35 alle ore 09:47:30 italiane. Prenderà invece il via alle ore 09:49:30 Dominik Windisch (pettorale n.39), mentre comincerà la sua prova alle ore 10:03:30 Thomas Bormolimi (67). Infine, partirà alle ore 10:09:30 Didier Bionaz (79).: Dorothea Wierer sbaglia troppo ed è 18ma nell’individuale, oro a Denise Herrmann Sarà possibile seguire l’individuale maschile in diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 e in direttasu Discovery+ (disponibile anche ...

TeoMatt89 : Sono queste le gare dove si vedono le campionesse. Denise #Herrmann è a tutti gli effetti una campionessa, mondiale… - Jo_rdye00 : ??: Non ho idea di quante hanno buttato via la gara oggi, davvero una mattanza #Biathlon #Beijing2022 - brontolodesign : E anche oggi la grandeur della squadra francese del #Biathlon resterà senza oro...come mi dispiace ???????? #Beijing2020 - Davide_Atta04 : @Nicola89144151 Non è giornata oggi per il biathlon, peccato per Francesca, ma la sua resta una prestazione rispettabile - Quelchepassa : Hai capito la Herrmann, proprio oggi....per ora 10/10 e prima #Biathlon -