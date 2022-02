Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini | nuove foto insieme | stavolta senza Santiago

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presunto ritorno di fiamma traDeè il gossip più chiacchierato dall’inizio di questo 2022. La showgirl e il conduttore sono statipiù e più volte e, se inizialmente i rumors su di loro erano sottotono e giustificati dal loro rapporto di genitori, adesso sembra proprio che gli indizi puntino in una sola direzione. Tra novembre e dicembre si erano fatte più concrete le voci di rottura trae Antonino Spinalbese, il frutto di una crisi iniziata poco dopo la nascita di Luna Marì. Durante le festività natalizie la coppia si èpiù allontanata eè volata in sud America. Al suo rientro, ad attenderla in aeroporto c’eraDee da gennaio a oggi i ...