Batosta per gli esercizi commerciali, la spese per l’energia aumentata del 55% (Di lunedì 7 febbraio 2022) MONREALE – Nuovi venti di crisi in arrivo per il settore produttivo. L’aumento del costo dell’energia elettrica rischia di mettere in ginocchio molte aziende, soprattutto quelle che già registravano utili risicati. In questi giorni nelle buche delle lettere stanno arrivando le prime bollette, e quello che era un timore è divenuto realtà. “Ieri, domenica, mi è arrivata la mail con la bolletta della fornitura dell’energia elettrica – racconta il titolare di un piccolo esercizio commerciale monrealese -. Già pagavo ogni due mesi più di 700 €. Ma con l’ultimo incremento il costo bimestrale è lievitato ad oltre 1.100 €. Una situazione per me insostenibile. Se non arriveranno agevolazioni da parte dello stato corro il serio rischio di chiudere l’attività”. Con un incremento superiore al 50% per molte aziende è quasi come pagare un altro ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 7 febbraio 2022) MONREALE – Nuovi venti di crisi in arrivo per il settore produttivo. L’aumento del costo delelettrica rischia di mettere in ginocchio molte aziende, soprattutto quelle che già registravano utili risicati. In questi giorni nelle buche delle lettere stanno arrivando le prime bollette, e quello che era un timore è divenuto realtà. “Ieri, domenica, mi è arrivata la mail con la bolletta della fornitura delelettrica – racconta il titolare di un piccoloo commerciale monrealese -. Già pagavo ogni due mesi più di 700 €. Ma con l’ultimo incremento il costo bimestrale è lievitato ad oltre 1.100 €. Una situazione per me insostenibile. Se non arriveranno agevolazioni da parte dello stato corro il serio rischio di chiudere l’attività”. Con un incremento superiore al 50% per molte aziende è quasi come pagare un altro ...

