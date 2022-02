Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, la long list di Meo Sacchetti per l’Islanda. 24 possibili convocati, c’è Amedeo Della Valle (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meo Sacchetti, per il tramite del sito ufficiale e dei canali social Della FIP, ha rilasciato la long list dei 24 che sono candidati a diventare convocati ufficiali in vista delle due sfide che opporranno l’Italia all’Islanda il 24 e il 27 febbraio, prima in trasferta e poi in casa. Questi i nomi che potranno potenzialmente essere chiamati dal coach azzurro (saranno 14): #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #10 Michele Ruzzier (1993, 181, P, Virtus Segafredo Bologna) #12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) #14 ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meo, per il tramite del sito ufficiale e dei canali socialFIP, ha rilasciato ladei 24 che sono candidati a diventareufficiali in vista delle due sfide che opporranno l’alil 24 e il 27 febbraio, prima in trasferta e poi in casa. Questi i nomi che potranno potenzialmente essere chiamati dal coach azzurro (saranno 14): #00(1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #10 Michele Ruzzier (1993, 181, P, Virtus Segafredo Bologna) #12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) #14 ...

