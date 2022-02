Barù critica una famosa cantante di Sanremo e lei risponde (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Barù Gaetani ormai non sa proprio tenersi lontano dalle polemiche. A sua insaputa ne genera tantissime. Poco fa il nipote di Costantino Della Gherardesca ha criticato duramente – e con notevole volgarità – una cantante famosa molto apprezzata dal pubblico. Lei è stata concorrente in gara nell’ultima edizione di Sanremo 2022. Qual è la cantante famosa di Sanremo 2022 che ha criticato Barù? Barù è noto per le sue esternazioni senza peli sulla lingua, molto dirette e spesso ruvide. Questa volta non è stato da meno. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 in queste ore si sta preparando per la diretta che inizierà alle 21.20. Sdraiato sul letto insieme alla sua Jessica Selassié ha raccontato il suo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022)Gaetani ormai non sa proprio tenersi lontano dalle polemiche. A sua insaputa ne genera tantissime. Poco fa il nipote di Costantino Della Gherardesca hato duramente – e con notevole volgarità – unamolto apprezzata dal pubblico. Lei è stata concorrente in gara nell’ultima edizione di2022. Qual è ladi2022 che hatoè noto per le sue esternazioni senza peli sulla lingua, molto dirette e spesso ruvide. Questa volta non è stato da meno. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 in queste ore si sta preparando per la diretta che inizierà alle 21.20. Sdraiato sul letto insieme alla sua Jessica Selassié ha raccontato il suo ...

