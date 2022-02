“Barre aperte” | Kento porta il rap nelle carceri minorili con la nuova webserie in onda su Repubblica TV

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dare voce a chi non viene ascoltato. Mai frase è più calzante per raccontare “”, un progetto nato da un’idea di CCO – Crisi Come Opportunità e Associazione Puntozero, grazie al supporto di Fzione Alta Mane Italia e che vede protagonista il rapper e scrittore Francesco “” Carlo. Un emozionante viaggio dall’Istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano a quello di Airola, in provincia di Benevento, per raccontare la vita, i sogni e le storie dei ragazzi sottoposti a provvedimenti penali.Scritta da, con le riprese ed il montaggio di Hélio Gomes, la serie è visibile in esclusiva suTV a partire da lunedì 7 febbraio.Perché fare musica e teatro in un IPM con professionisti di altissimo livello? La...