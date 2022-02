Azione: Mastella, 'Calenda parla di serietà? Detto da lui è bestemmia' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Calenda che fa sfoggio di coerenza e serietà è davvero una bestemmia. Detto da lui che è stato nominato ministro da Renzi e poi lo ha rinnegato, Detto da lui che è stato eletto europarlamentare Pd e poi si è messo in proprio è onestamente una offesa alle intelligenze. Faccia la morale a se stesso, guardi la sua trave negli occhi". Così Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi Di Centro. "Non è Calenda un maestro di politica che il mondo ci invidia. È rimasto per me quello che era, come mentalità, un collaboratore del Cis di Nola cui io davo secondo indicazioni le raccomandazioni del caso". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "che fa sfoggio di coerenza eè davvero unada lui che è stato nominato ministro da Renzi e poi lo ha rinnegato,da lui che è stato eletto euromentare Pd e poi si è messo in proprio è onestamente una offesa alle intelligenze. Faccia la morale a se stesso, guardi la sua trave negli occhi". Così Clemente, segretario nazionale di Noi Di Centro. "Non èun maestro di politica che il mondo ci invidia. È rimasto per me quello che era, come mentalità, un collaboratore del Cis di Nola cui io davo secondo indicazioni le raccomandazioni del caso".

