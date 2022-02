Avviso di garanzia per il direttore della Banca Agricola Popolare di Ragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ragusa – “L’attività messa in essere dall’Associazione Vittime del Salvabanche sta portando i suoi frutti e qualcosa si sta muovendo”. E’ quanto scrive in una nota Letizia Giorgianni, Presidente Associazione Vittime del Salvabanche. “I nostri esposti depositati in Procura e Guardia di Finanza – scrive Giorgianni -hanno portato all’Avviso di garanzia rivolto al direttore generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa Saverio Continella. Le indagini erano partite lo scorso giugno, a seguito di un centinaio di denunce da parte di azionisti indispettiti dall’impossibilità di disinvestire i propri soldi vincolati in azioni della Bapr. Nello stesso mese le Fiamme gialle avevano acquisito copiosa documentazione presso gli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022)– “L’attività messa in essere dall’Associazione Vittime del Salvabanche sta portando i suoi frutti e qualcosa si sta muovendo”. E’ quanto scrive in una nota Letizia Giorgianni, Presidente Associazione Vittime del Salvabanche. “I nostri esposti depositati in Procura e Guardia di Finanza – scrive Giorgianni -hanno portato all’dirivolto algeneralediSaverio Continella. Le indagini erano partite lo scorso giugno, a seguito di un centinaio di denunce da parte di azionisti indispettiti dall’impossibilità di disinvestire i propri soldi vincolati in azioniBapr. Nello stesso mese le Fiamme gialle avevano acquisito copiosa documentazione presso gli ...

