Avete riconosciuto il furbetto in foto, ha vinto giovanissimo Sanremo: ecco chi è (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il bambino sorridente che si vede in foto è una giovanissima stella nel mondo della musica. A Sanremo ha padroneggiato come pochi. Un vero e proprio tripudio di complimenti che lo hanno portato a conquistare il massimo traguardo musicale italiano. Questo bambino che si vede nella foto ha un sorriso inconfondibile e chi lo conosce sa già di chi si parla. Con la sua musica e le sue parole, di ragazzo che vive il complesso dell’amore odierno, ha fatto “impazzire” tutti i suoi fan, e ora ha messo nero su Blanco il suo essere la star italiana musicale del momento. Una fotografia di Blanco da bambino (WebSource)Si tratta proprio di colui che insieme a Mamhood ha appena vinto il Festival della musica italiana di Sanremo, con la canzone Brividi. Proprio questi ha fatto ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il bambino sorridente che si vede inè una giovanissima stella nel mondo della musica. Aha padroneggiato come pochi. Un vero e proprio tripudio di complimenti che lo hanno portato a conquistare il massimo traguardo musicale italiano. Questo bambino che si vede nellaha un sorriso inconfondibile e chi lo conosce sa già di chi si parla. Con la sua musica e le sue parole, di ragazzo che vive il complesso dell’amore odierno, ha fatto “impazzire” tutti i suoi fan, e ora ha messo nero su Blanco il suo essere la star italiana musicale del momento. Unagrafia di Blanco da bambino (WebSource)Si tratta proprio di colui che insieme a Mamhood ha appenail Festival della musica italiana di, con la canzone Brividi. Proprio questi ha fatto ...

