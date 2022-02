Attenta Europa, attenta Russia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un Foglio Internazionale, le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti "Una cosa terribile potrebbe essere alle porte in Ucraina. Senza dubbio vedremo sovversione, sabotaggio, attesa e morte, anche se questa miseria c’è sempre stata senza che l’occidente prestasse mai grande attenzione”. Così inizia l’articolo dell’accademico americano Eliot A. Cohen sull’Atlantic: “Ma un’aggressione russa, che potrebbe comportare attacchi aerei e missilistici seguiti da un’invasione, sarebbe molto peggio. Morirebbero migliaia di persone, e le fondamenta della sicurezza europea verrebbero scosse come non lo sono mai state dall’inizio della guerra fredda”. Nonostante questo, la preoccupazione e la disperazione negli Stati Uniti è eccessiva, scrive Cohen. I commentatori hanno dato molte interpretazioni a questa crisi: ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un Foglio Internazionale, le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti "Una cosa terribile potrebbe essere alle porte in Ucraina. Senza dubbio vedremo sovversione, sabotaggio, attesa e morte, anche se questa miseria c’è sempre stata senza che l’occidente prestasse mai grande attenzione”. Così inizia l’articolo dell’accademico americano Eliot A. Cohen sull’Atlantic: “Ma un’aggressione russa, che potrebbe comportare attacchi aerei e missilistici seguiti da un’invasione, sarebbe molto peggio. Morirebbero migliaia di persone, e le fondamenta della sicurezza europea verrebbero scosse come non lo sono mai state dall’inizio della guerra fredda”. Nonostante questo, la preoccupazione e la disperazione negli Stati Uniti è eccessiva, scrive Cohen. I commentatori hanno dato molte interpretazioni a questa crisi: ...

Attenta Europa, attenta Russia Secondo Cohen, la posta in gioco è alta per l'Europa, ma è ancora più alta per Putin. Una conquista russa creerebbe un precedente pericoloso, e distruggerebbe la pace che ha regnato in Europa (con ...

