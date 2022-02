Atp 500 Rotterdam 2022: il montepremi e il prize money (Di martedì 8 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, denominato ‘Abn Amro World Tennis Tournament’. L’evento sul cemento indoor olandese ospiterà talenti del calibro di Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, prime due teste di serie, così come Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz L’unico azzurro in gara sarà Lorenzo Musetti, reduce da una buona settimana a Pune, interrottasi però ai quarti di finale. Da non sottovalutare peraltro la presenza di Andy Murray, esperto pluricampione Slam. Il prize money totale del torneo nei Paesi Bassi corrisponde a 1 milione e 208mila 315 euro, dei quali 109mila 565 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 500 punti a impreziosire il bottino in questione. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 500 di, denominato ‘Abn Amro World Tennis Tournament’. L’evento sul cemento indoor olandese ospiterà talenti del calibro di Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, prime due teste di serie, così come Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz L’unico azzurro in gara sarà Lorenzo Musetti, reduce da una buona settimana a Pune, interrottasi però ai quarti di finale. Da non sottovalutare peraltro la presenza di Andy Murray, esperto pluricampione Slam. Iltotale del torneo nei Paesi Bassi corrisponde a 1 milione e 208mila 315 euro, dei quali 109mila 565 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 500 punti a impreziosire il bottino in questione. Di seguito la ...

