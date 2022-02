Atletica: Italia in gara a Sabadell e Mondeville, gli atleti in pista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nei prossimi due giorni saranno diversi gli azzurri impegnati all’estero nei meeting di atletica. A partire da domani, a Sabadell, in Spagna. Negli 800 metri sarà in gara il campione europeo under 23 Simone Barontini (Fiamme Azzurre), alla seconda uscita stagionale nella sua specialità dopo il debutto da 1:47.84 del 29 gennaio ad Ancona, a poco più di tre decimi dal personale di 1:47.51 realizzato lo scorso anno sempre al Palaindoor. Qui, gli occhi saranno puntati anche su Pietro Riva (Fiamme Oro), che torna alla competizione indoor addirittura otto anni l’ultima volta. Nei 1500 metri ci sarà anche Nesim Amsellek (Cs San Rocchino). Mercoledì invece si gareggia in Francia, a Mondeville. A sette giorni dall’esordio di mercoledì scorso a Valencia, Anna Bongiorni sarà impegnati nei 60 metri. Ottavia ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nei prossimi due giorni saranno diversi gli azzurri impegnati all’estero nei meeting di. A partire da domani, a, in Spagna. Negli 800 metri sarà inil campione europeo under 23 Simone Barontini (Fiamme Azzurre), alla seconda uscita stagionale nella sua specialità dopo il debutto da 1:47.84 del 29 gennaio ad Ancona, a poco più di tre decimi dal personale di 1:47.51 realizzato lo scorso anno sempre al Palaindoor. Qui, gli occhi saranno puntati anche su Pietro Riva (Fiamme Oro), che torna alla competizione indoor addirittura otto anni l’ultima volta. Nei 1500 metri ci sarà anche Nesim Amsellek (Cs San Rocchino). Mercoledì invece si gareggia in Francia, a. A sette giorni dall’esordio di mercoledì scorso a Valencia, Anna Bongiorni sarà impegnati nei 60 metri. Ottavia ...

