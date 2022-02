Atalanta | campanello d’allarme? Ce lo diranno i prossimi esami

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) A vedere l’così piegata dal Cagliari vengono un po’ i “Brividi”, per dirla come piacerebbe a Sanremo. Perché, sinceramente, l’idea generale era: togliamoci di dosso questo ostacolo e andiamo ad affrontare come si deve la Fiorentina in Coppa per accogliere degnamente la Juve che viaggia in corsia di sorpasso per la zona Champions. Alla prova dei fatti, però, non è andato bene proprio niente. Come se la squadra fosse tornata alle prime esibizioni di campionato, quando ci vuole un po’ di rodaggio per vedere i nerazzurri girare con i ritmi e la sincronia che sono abituati a proporre. Come se la sosta avesse fatto male, ma per quale motivo poi? Proprio stavolta che hanno potuto allenarsi al completo o quasi (Ilicic e Miranchuk a parte), anche con la prospettiva del ritorno in campo di Zapata. E per completare la giornataccia, ecco il nuovo infortunio al Panterone e ...