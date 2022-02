Associazione steward italiani | “Invasore di campo nel derby bloccato con violenza gratuita”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Nazionale Delegati alla Sicurezza (Andes), che comprende in tutta Italia circa trentamilae Dge (Delegati alla Gestione Evento), si è espressa così, in merito all’episodio avvenuto durante iltra Inter e Milan, quando un ragazzo ha pacificamente invaso ilfino ad essere fermato da diversi, secondo quanto riferisce la stessa, “con maniere forti”. Il presidente Andes, Ferruccio Taroni, disapprovando tali maniere si è espresso così a riguardo: “Non possiamo che denunciare ogni episodio di, soprattutto se il gesto è gratuito e immotivato. Il comportamento di alcuniintervenuti è da condannare perché violento e inopportuno. E’ necessario professionalizzare la figura, così da ...

Sportface.it

