Assistenza protesica | “vincono” i cittadini | l’Asl istituirà uno sportello anche ad Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Non sono cadute nel vuoto le proteste dei tantidiche, negli ultimi giorni, si sono scagliati contro la decisione della Asl Roma 3 di trasferire il servizio didal CPO di viale Vega a via del Poggio di Acilia, giudicata troppo difficile da raggiungere dai pazienti lidensi (leggi qui). L’azienda sanitaria locale ha infatti spiegato di avere intenzione di aprire, ora, unodedicato presso la Casa della Salute, sul lungomare Paolo Toscanelli (leggi qui). In questo modo, chi – per un motivo o per un altro – avrà difficoltà a raggiungere la nuova sede di Acilia, potrà presentare le sue istanze direttamente a, in un luogo meglio servito dal trasporto pubblico locale (alla Casa della Salute porta l’autobus 01, ma ...