Assistenza legge 104 dipendenti pubblici, pubblicate le graduatorie Long Term Care e Home Care Premium (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Inps ha pubblicato le graduatorie al 3 febbraio 2022 dei vincitori e degli idonei dei bandi di concorso Long Term Care – LTC 2019, finalizzato al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali; e Home Care Premium – HCP 2019, per l’Assistenza domiciliare dei dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Inps ha pubblicato leal 3 febbraio 2022 dei vincitori e degli idonei dei bandi di concorso– LTC 2019, finalizzato al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali; e– HCP 2019, per l’domiciliare deie pensionati, dei loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti. L'articolo .

