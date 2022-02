Assalto alla volante, Lo Russo: “Torino non è banlieue” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sindaco Stefano Lo Russo non ci sta: Torino non è una banlieue. Lo ribadisce dopo le immagini di quanto accaduto nella notte in Barriera di Milano dove per festeggiare la vittoria del Senegal in Coppa d’Africa è stata assalita una volante di polizia. “Continuare a rappresentare Torino come una città fuori controllo, addirittura come una banlieue parigina, non aiuta il lavoro delle forze dell’ordine che si impegnano quotidianamente” ha dichiarato il sindaco durante le comunicazioni in Consiglio comunale sull’aggressione a una volante della polizia durante i festeggiamenti per la Coppa d’Africa.“Si tratta di fatti gravissimi che vanno condannati e stigmatizzati senza se e senza ma e nessuno si sognerebbe di non farlo, non c’è nessuna intenzione di sottovalutare o ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sindaco Stefano Lonon ci sta:non è una. Lo ribadisce dopo le immagini di quanto accaduto nella notte in Barriera di Milano dove per festeggiare la vittoria del Senegal in Coppa d’Africa è stata assalita unadi polizia. “Continuare a rappresentarecome una città fuori controllo, addirittura come unaparigina, non aiuta il lavoro delle forze dell’ordine che si impegnano quotidianamente” ha dichiarato il sindaco durante le comunicazioni in Consiglio comunale sull’aggressione a unadella polizia durante i festeggiamenti per la Coppa d’Africa.“Si tratta di fatti gravissimi che vanno condannati e stigmatizzati senza se e senza ma e nessuno si sognerebbe di non farlo, non c’è nessuna intenzione di sottovalutare o ...

Advertising

fattoquotidiano : L’assalto fascista alla sede Cgil del 9 ottobre ha cambiato la gestione della piazza. Non si “dialoga” più e a farn… - ilnidodelfalco1 : La #lamorgese parla di corto-circuito alle manifestazioni per la morte di #LorenzoParelli, accampando scusanti trop… - Barbara62302177 : RT @QLexPipiens: Ma come, non hanno mandato gli stessi eroici agenti, paladini della legalità, che le hanno cantate al suon dei manganelli… - Kick57624616 : RT @QLexPipiens: Ma come, non hanno mandato gli stessi eroici agenti, paladini della legalità, che le hanno cantate al suon dei manganelli… - soteros1 : RT @QLexPipiens: Ma come, non hanno mandato gli stessi eroici agenti, paladini della legalità, che le hanno cantate al suon dei manganelli… -