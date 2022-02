Ascolti tv | Papa Francesco boom | oltre il 25% di share Fabio Fazio batte persino il ritorno de L' amica geniale

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa da Fazio, boom di ascolti. Le sue parole sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25.41%… - Christian_Lalla : RT @RaiNews: Le parole di papa Francesco sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori - morganipatrizia : RT @RaiNews: Le parole di papa Francesco sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa da Fazio, boom di ascolti. Le sue parole sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25.41% share… - GiOnNy90 : RT @RaiNews: Le parole di papa Francesco sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Papa

L'intervento diFrancesco a Che tempo che fa è stato seguito da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25.41 % share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3 %. L'annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della ..."Brividi" ha raccolto un plebiscito dianche in radio e sulle piattaforme di streaming, oltre che nella votazione finale in cui a contendersi il podio erano rimasti anche Elisa e Gianni ...Il festival quest'anno ha battuto il record di ascolti e ha visto salire sul podio Mahmood e Blanco con la loro "Brividi". Nel corso delle serate, oltre alla musica e allo spettacolo ci sono stati ...Papa Francesco per la prima volta in diretta sulla televisione italiana fa il boom di spettatori: su Rai3 la trasmissione Che tempo che Fa di Fabio Fazio è stata seguita da 6,7 milioni di ...