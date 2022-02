Ascolti tv | Fazio e Papa Francesco boom | oltre il 25% Fabio Fazio batte persino il ritorno de L' amica geniale

Advertising

Affaritaliani : Ascolti tv, Fazio e Papa Francesco boom: Che tempo che fa vola oltre il 25% - Linus2k : Vedo gli ascolti di #CTCF di ieri e il mio pensiero va alla De Santis e a tutto il male che ha fatto a Fazio e alla sua stessa rete - binottofranco : @NicolaPorro @f43bb0d6a395428 @DelpapaMax Certo che fra i tuoi ascolti e quelli di Fazio c'è un abisso. - zazoomblog : Ascolti tv 6 febbraio 2022: Fazio con il Papa è da record depressa “L’amica geniale” - #Ascolti #febbraio #2022:… - andrea_picchio : Oggi si discute sul fatto che Fazio non abbia fatto una domanda al Papa nel programma Rai che da anni fa ascolti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Fazio

Glitv di ieri 6 febbraio 2022 non hanno come protagonista solo il duello della prima serata. L'... Fabiocon il Papa ha vinto la serata, ma salta all'occhio che ieri sera a vincere è ......da Fabioha poi proseguito nella parte denominata Il Tavolo , onda dalle 22.18 alle 23.53 scendendo a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share. Su RaiUno dopo la scorpacciata di...Il 2000, iniziato sotto il cattivo auspicio del Millennium Bug, un virus informatico che avrebbe mandato in tilt la Rete in tutto il mondo, vide nuovamente al timone del “Festival dei Fiori”, giunto ...È record di ascolti per papa Francesco a Che tempo che fa su Rai 3: il programma di Fabio Fazio ha avuto 6.731.000 spettatori pari al 25.4% di share (Che tempo che fa – Il tavolo, in onda dalle 22.18 ...