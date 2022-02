Ascolti tv, buon debutto per “L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prima puntata della terza stagione della serie tv “L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta” ottiene ottimi risultati. La prima puntata della serie tv Rai e HBO fa subito il boom di Ascolti. La Rai sfrutta la scia sanremese e ottiene con la fiction 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Alle spalle, su Canale 5, “Avanti un altro… Pure di Sera!” che si ferma solo a 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%). Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Ottimi dati Su Rai3 Che Tempo che Fa. I dati salgono grazie alla presenza di Papa Francesco, in collegamento che ottiene 6.731.000 spettatori pari ad uno share del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prima puntata della terza stagione della serie tv “di chie di chi” ottiene ottimi risultati. La prima puntata della serie tv Rai e HBO fa subito il boom di. La Rai sfrutta la scia sanremese e ottiene con la fiction 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Alle spalle, su Canale 5, “Avanti un altro… Pure di Sera!” che si ferma solo a 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%). Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Ottimi dati Su Rai3 Che Tempo che Fa. I dati salgono grazie alla presenza di Papa Francesco, in collegamento che ottiene 6.731.000 spettatori pari ad uno share del ...

