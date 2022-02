ASCOLTI TV 6 FEBBRAIO 2022 | NESSUNO COME LA RAI! PICCO DI 8 | 7 MILIONI 32 | 3% PER IL PAPA DA FAZIO | L’AMICA GENIALE 20 | 6% DOPPIA BONOLIS 11 | 6% | DOMENICA IN VOLA OLTRE IL 30%

(Di lunedì 7 febbraio 2022)TV 6· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 5303 43.84PT – 12179 46.5924 – 3326 27.50PT – 7034 26.91 Pres. In Famiglia – xTg1 ore 8 – 1812 31.06In Famiglia – 2602 33.46In Famiglia – 2880 32.17A Sua Immagine – 2432 24.76Santa Messa – 2323 23.49Angelus – 2858 23.44Linea Verde – 3505 22.52Tg1 – 5803 32.22In Sanremo – 5418 30.40In Sanremo – 5207 31.33In Sanremo – 5148 29.00L’Eredità – 4588 23.18L’Eredità – 5346 24.31Tg1 – 5278 21.29DietroFestival – 3620 13.38– 4837 19.27 + 4475 22.07 2555 16.98 + 2395 19.54 503 16.22 + 466 18.45 3249 23.98 + 2998 27.23Speciale Tg1 – 622 6.46 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 816 12.89Tg5 Speciale – 639 7.67Santa Messa – 1080 ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - fabiofabbretti : Il pomeriggio di Rai 1 vola con la puntata sanremese di #DomenicaIn oltre i 5 milioni per quasi 5 ore (30.4%, 31.3%… - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 6 febbraio 2022: L’amica geniale, Papa Francesco a CTCF - tvblogit : Ascolti tv domenica 6 febbraio 2022: L’amica geniale, Papa Francesco a CTCF -

Quella appena conclusa è stata un'edizione da record per il Festival di Sanremo.televisivi alle stelle e la finale di sabato 5, se si considerano anche i 2,1 milioni di visualizzazioni in diretta streaming è stata la più vista dall'inizio del millennio con quasi ... Quella appena conclusa è stata un'edizione da record per il Festival di Sanremo. Ascolti televisivi alle stelle e la finale di sabato 5 febbraio, se si considerano anche i 2,1 milioni di ...