Ascolti tv 6 febbraio 2022 analisi: il Papa sfonda in Friuli e tra chi ha studiato. Giletti kamikaze. Vlahovic sveglia la Juve, Egitto-Senegal accende Eurosport

Ascolti Tv calcio: la Juve con Vlahovic fa il 2,8% sul big screen di Dazn. I rigori della Coppa d'Africa accendono Eurosport (e Dmax). Va forte Atalanta-Cagliari su Sky La Serie A proponeva Juve-Verona alla sera su Dazn, domenica 6 febbraio, con Dusan Vlahovic e Denis Zakaria all'esordio in bianconero (738mila spettatori con il 2,8% secondo Auditel). Ma non è stato questo l'evento di giornata, in una domenica 6 febbraio caratterizzata anche dal Festival di Sanremo ridondante e ritornante su Rai1 con Domenica in al pomeriggio. L'attesa era tutta per la lunga intervista concessa da Papa Francesco a Che tempo che fa. In una prima serata in cui su Rai1 è partita la terza stagione de L'amica geniale, sia pure senza contrapporsi (quando è ...

