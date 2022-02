Arianna Fontana vince il primo oro azzurro a Pechino | decima medaglia olimpica | è la regina dello short track

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora. Chi se non lei poteva regalare all’Italia iloro ai Giochi invernali di2022. Per l’azzurra è la, che la incorona. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - Giuli28_90 : RT @Coninews: ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ?? nei 500 me… - carlito73 : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics -

Dopo il magnifico argento di Federica Brignone, l'Italia va a caccia di altre medaglie alle Olimpiadi invernali in Cina. La pluriolimpionicaè in gara nelle varie selezioni dei 500 metri dello short track mentre è in corso la semifinale del doppio misto del curling. L'ampezzana Stefania Constantini e il trentino Amos ...DIRETTA SHORT TRACK 500 M: IN FINALE!è in finale nello short track 500 metri alle Olimpiadi Pechino 2022 : la sondriese ha felicemente superato anche la semifinale ...Pechino, 7 feb. (Adnkronos) – La campionessa azzurra Arianna Fontana ha vinto la sua semifinale e si è qualificata per la finale di short track nei 500 metri femminili. Quinta Arianna Valcepina ...Arianna Fontana conquista un posto nella finale 500 metri donne di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. L'italiana chiude davanti a tutti la prima batteria della semifinale, qualificata anche ...