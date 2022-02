Arianna Fontana | “Sono la più medagliata alle Olimpiadi che gioia!”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Lo celebra con un divertente ‘reel’ su Instagram l’oro olimpico vinto. Ed è da dieci e lode.vince la medaglia numero 10(come Stefania Belmondo) ed è proprio quella del primo posto nei suoi 500 metri del cuore nello short track (leggi qui). Mette in bacheca il primo oro italiano, come fece anche a PyeongChang nel 2018 e diventa la piùdi sempre. La leggenda, monumento dello sport italiano. E lei stessa con la mascotte dei Giochi Invernali di Pechino tra le mani, dice sui sociali: “Lo sai che sei la piùdi sempre?”. E la risposta ovvia: “Sì, si,sì”. E il suo sorriso immenso s’intravede sotto alla mascherina. ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - Eurosport_IT : La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack… - ltprob95 : RT @Eurosport_IT: La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Olym… - silviaindump : RT @Eurosport_IT: La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Olym… -

DALL'INVIATO A PECHINO. È dila prima medaglia d'oro della spedizione italiana a Pechino. Una vittoria fortemente simbolica, che colloca la fuoriclasse dello short track tra le grandi dello sport nazionale, alla ...Venerdì scorso sono iniziati i XXIV Giochi Olimpici e sono già arrivate le prime pesanti medaglie ad arricchire il medagliere italiano, conoro nello short track e Federica Brignone che ha conquistato l'argento nello slalom gigante. "Quelle di Pechino vogliono essere olimpiadi verdi, inclusive e sostenibili." Questo lo ...Al penultimo giro, Fontana ha sorpassato l’olandese Schulting tagliando per prima il traguardo con il tempo di 42? 488. Entusiasta il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Arianna sei nella storia!Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, la quinta complessiva degli azzurri. Arianna Fontana (foto copertina) non ha, infatti, tradito le attese, regalando all’ ...