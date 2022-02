Arianna Fontana | medaglia d' oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino | «Successo frutto di lacrime e sudore»

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - FCatarella13 : RT @Eurosport_IT: La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Olym… - lucianoserrone : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Fontana

Quel filo l'ha iniziato a dipanare. Era una ragazzina allora quando si presentò davanti al mondo olimpico con un bronzo nella staffetta. Aveva vinto niente sino a Torino 2006, ma se ...ha regalato il primo oro all'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . L'atleta di Sondrio, 31 anni, ha trionfato nei 500 metri dello short track , raggiungendo 10 medaglie ...Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai il primo oro per l'Italia, nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. "Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno ...Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai il primo oro per l'Italia, nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. "Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno ...