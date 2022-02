Arianna Fontana | medaglia d' oro nei 500 metri Short Track | gli highlights

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Con l'oro nei 500 della pista corta a Pechino 2022sale in vetta alla classifica dei pluriti italiani ai Giochi invernali con 10 podi, gli stessi di Stefania Belmondo nello sci ...

Con l'oro nei 500 della pista corta a Pechino 2022sale in vetta alla classifica dei plurimedagliati italiani ai Giochi invernali con 10 podi, gli stessi di Stefania Belmondo nello sci di fondo. E non è finita qui: il bottino potrà ...PECHINO -, la donna più vincente dello sport italiano. Insieme a Stefania Belmondo, che per vent'anni ha detenuto da sola il record delle dieci medaglie olimpiche. Prima di questa notte cinese ...Un libro d’oro senza fine. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino Arianna Fontana (IceLab) scrive un’altra indelebile pagina di storia: oro nei 500 metri con una gara, l’ennesima della sua ...Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium Arianna Fontana scrive infatta un’altra indelebile pagina di storia: oro nei 500 metri. L’Italia festeggia la sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi cinesi ...