Arbitri Coppa Italia: Inter-Roma a Di Bello, per Milan-Lazio c'è Sozza. Marinelli dirige Juve-Sassuolo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono state rese note le designazioni per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma da domani a giovedì con Inter-Roma, Milan-Lazio,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono state rese note le designazioni per i quarti di finale di, in programma da domani a giovedì con,...

Advertising

Luxgraph : Coppa Italia, gli arbitri: Juve-Sassuolo a Marinelli - sportli26181512 : Coppa Italia, gli arbitri: Inter-Roma a Di Bello, in Milan-Lazio dirige Sozza: Tra martedì e giovedì in campo le sf… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coppa Italia, gli arbitri dei quarti: Di Bello per Inter-Roma, Milan-Lazio a Sozza - IlmsgitSport : Coppa Italia, gli arbitri dei quarti: Di Bello per Inter-Roma, Milan-Lazio a Sozza - ilmessaggeroit : Coppa Italia, gli arbitri dei quarti: Di Bello per Inter-Roma, Milan-Lazio a Sozza -