Antonio Medugno, chi è il nuovo concorrente del GF VIP: età, lavoro, chi è la fidanzata, altezza del modello, immagini, Tik Tok e Instagram

Nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sta per varcare la soglia della porta rossa il modello e influencer Antonio Medugno, che probabilmente arriverà con l'obiettivo di scombussolare gli equilibri già precari dei 'vipponi'. Riuscirà a conquistare Soleil Sorge? Chissà…Ci saranno altri colpi di scena ora che la data della finale, 14 marzo, sembra ancora lontana? Antonio Medugno al GF VIP: chi è, età del modello Antonio Medugno è un modello napoletano, molto seguito sui social, soprattutto su Tik Tok, dove vanta milioni di followers. Di lui sappiamo che è nato nel 1998, è giovanissimo ed è il più grande di tre figli: ha un fratello di 20 anni e una sorellina di 9. Nella vita lavora come ...

