Antonella Clerici nasconde un segreto | di mezzo c’entra Maelle

Leggi su topicnews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La conduttriceha uncheal suo pubblico e disua figlia: ecco di cosa si tratta Una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani per via della sua professionalità e per essere la regina delgiorno è. Negli anni ha conquistato il suo pubblico con la professionalità e il talento che la contraddistingue dal resto soprattutto nel famoso programma La prova del cuoco e quello attuale E’ sempregiorno. Inoltre, oltre sfornare segreti culinari al suo pubblico per sorprendere gli ospiti, ella ha dato prova massima del suo talento anche in altre occasioni come il Festival di Sanremo insieme a Paolo Bonolis, Ti lascio una canzone, Lo Zecchino ...