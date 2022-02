Antonella Clerici chiede consiglio all’estetista cinica: “Ho tutta la pelle che mi tira” (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa del vento e del freddo Antonella Clerici sente la pelle del viso che le tira, ha ospite L’Estetista cinica e ne approfitta per chiederle qualche consiglio. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno Cristina Fogazzi chiede alla conduttrice se lei è abituata a fare spesso delle maschere per il viso. La Clerici ne fa una a settimana, non perde molto tempo tra una crema e una maschera mentre c’è chi fa maschere tutti i giorni. Il primo consiglio dell’estetista cinica è di non fare le maschere in casa, in questo caso il fai da te non è il massimo, quindi yogurt, fragole e altre cose consiglia di mangiarle invece di metterle sul viso. Estetista cinica: non è necessario comprare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa del vento e del freddosente ladel viso che le, ha ospite L’Estetistae ne approfitta perrle qualche. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno Cristina Fogazzialla conduttrice se lei è abituata a fare spesso delle maschere per il viso. Lane fa una a settimana, non perde molto tempo tra una crema e una maschera mentre c’è chi fa maschere tutti i giorni. Il primodell’estetistaè di non fare le maschere in casa, in questo caso il fai da te non è il massimo, quindi yogurt, fragole e altre cose consiglia di mangiarle invece di metterle sul viso. Estetista: non è necessario comprare ...

Giulia_s_93 : RT @MMilmiosorriso: Il modo in cui Antonella Clerici ha sottolineato subito che Marco non è solo un bellissimo ragazzo ma che ha anche un g… - ritalaboragine : RT @MMilmiosorriso: Il modo in cui Antonella Clerici ha sottolineato subito che Marco non è solo un bellissimo ragazzo ma che ha anche un g… - lovepistacchio_ : RT @MMilmiosorriso: Il modo in cui Antonella Clerici ha sottolineato subito che Marco non è solo un bellissimo ragazzo ma che ha anche un g… - grery92 : RT @MMilmiosorriso: Il modo in cui Antonella Clerici ha sottolineato subito che Marco non è solo un bellissimo ragazzo ma che ha anche un g… - PaolaPiaGalasso : RT @MMilmiosorriso: Il modo in cui Antonella Clerici ha sottolineato subito che Marco non è solo un bellissimo ragazzo ma che ha anche un g… -