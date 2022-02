Annunciato il miglior giocatore della Coppa d’Africa: non è Koulibaly! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Trionfo per il Senegal di Koulibaly in Coppa d’Africa. I “Leoni” hanno ottenuto il successo nella finale contro l’Egitto ai calci di rigore in una partita carica di tensione. Il difensore del Napoli, anche capitano della sua nazionale, si è preso la responsabilità di calciare il primo rigore della serie, trasformandolo grazie ad un tiro perfetto. Sono stati annunciati al termine della partita i premi individuali della competizione. Foto: Getty Images- Sadio Manè Ad essere premiato come miglior giocatore del torneo è stato l’attaccante senegalese del Liverpool Sadio Manè, il quale, nel match finale, ha sbagliato un rigore dopo pochi minuti per poi segnare quello decisivo nella serie finale. Premiato anche un altro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Trionfo per il Senegal di Koulibaly in. I “Leoni” hanno ottenuto il successo nella finale contro l’Egitto ai calci di rigore in una partita carica di tensione. Il difensore del Napoli, anche capitanosua nazionale, si è preso la responsabilità di calciare il primo rigoreserie, trasformandolo grazie ad un tiro perfetto. Sono stati annunciati al terminepartita i premi individualicompetizione. Foto: Getty Images- Sadio Manè Ad essere premiato comedel torneo è stato l’attaccante senegalese del Liverpool Sadio Manè, il quale, nel match finale, ha sbagliato un rigore dopo pochi minuti per poi segnare quello decisivo nella serie finale. Premiato anche un altro ...

Advertising

Spazio_Napoli : Annunciato il miglior giocatore della Coppa d’Africa: non è Koulibaly! - DepthsofRuby : In queste serate ogni volta che veniva annunciato Moro: “ah è vero che gareggia anche lui”. Ma a quanto pare miglior testo, mi piscio. - Rirai11 : @micfur68 @senia65 @Sicilianodoc7 Tristemente è passato a miglior vita, annunciato pochi minuti fa - goccedicristall : @IlContiAndrea Per ora non credo se no l'avrebbero annunciato sul palco di Sanremo, quale miglior luogo in cui pubblicizzarsi? -