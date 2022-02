Animali domestici: peli e cattivo odore? Il rimedio super che fa per te! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi ha Animali domestici conosce il problema. Oltre alla quotidiana perdita di pelo, in determinati periodi dell’anno i padroni devono rassegnarsi ad avere peli ovunque, in casa ma anche sui vestiti. Vediamo alcuni suggerimenti per contenere il problema! Sulle superfici lisce, come piastrelle e laminato, non bisogna in nessun caso utilizzare l’aspirapolvere. Quest’ultimo, infatti, riuscirà a far svolazzare più peli di quanti ne riuscirà a catturare. Preferiamo invece il mocio o il classico panno umido, dunque ripassiamo un panno asciutto in microfibra e i nostri Animali domestici non creeranno più problemi. Animali domestici: Eliminare i peli dai tappeti Diverso discorso per i tappeti. Qui peli si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi haconosce il problema. Oltre alla quotidiana perdita di pelo, in determinati periodi dell’anno i padroni devono rassegnarsi ad avereovunque, in casa ma anche sui vestiti. Vediamo alcuni suggerimenti per contenere il problema! Sullefici lisce, come piastrelle e laminato, non bisogna in nessun caso utilizzare l’aspirapolvere. Quest’ultimo, infatti, riuscirà a far svolazzare piùdi quanti ne riuscirà a catturare. Preferiamo invece il mocio o il classico panno umido, dunque ripassiamo un panno asciutto in microfibra e i nostrinon creeranno più problemi.: Eliminare idai tappeti Diverso discorso per i tappeti. Quisi ...

