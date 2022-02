Analisi ascolti tv 6 febbraio 2022 | Il Papa sfonda in Friuli e tra chi ha studiato Giletti kamikaze Vlahovic sveglia la Juve | Egitto-Senegal accende Eurosport

(Di lunedì 7 febbraio 2022)del calcio. Laconfa il 2,8% sul big screen di Dazn. I rigori della Coppa d’Africa accendono(e Dmax). Va forte Atalanta-Cagliari su Sky La Serie A proponeva-Verona alla sera su Dazn, domenica 6, con Dusane Denis Zakaria all’esordio in bianconero (738mila spettatori con il 2,8% secondo Auditel). Ma non è stato questo l’evento di giornata, in una domenica 6caratterizzata anche dal Festival di Sanremo ridondante e ritornante su Rai1 con Domenica in al pomeriggio. L’attesa era tutta per la lunga intervista concessa daFrancesco a Che tempo che fa. In una prima serata in cui su Rai1 è partita la terza stagione de L’amica geniale, sia pure senza contrapporsi (quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Analisi ascolti

La serie di Daniele Luchetti non ha vinto pertanto la gara degli, battuta "in casa" da Che ... c'è un altro aspetto da considerare nell'dei risultati di ascolto di questo esordio de L'...Quella appena conclusa è stata un'edizione da record per il Festival di Sanremo.televisivi alle stelle e la finale di sabato 5 febbraio, se si considerano anche i 2,1 ... Secondo l'di ...Gli ascolti de L'amica geniale 3 ... L'incognita RaiPlay Oltre alla concorrenza di Papa Francesco, c'è un altro aspetto da considerare nell'analisi dei risultati di ascolto di questo esordio de ...Ascolti dal record, non solo per il Festival in tv, ma anche per una sorta di kermesse parallela andata in onda sui social network. (ANSA) ...