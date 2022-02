Ana Mena si prende la sua rivincita dopo il Festival di Sanremo

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Anaaldiè stata ingiustamente bistrattata da Sala Stampa, Giuria Demoscopica e Televoto. Solo Tananai – stonando quattro sere su quattro – è riuscito a fare peggio scippandole l’ultimo posto della classifica. Eppure Duecentomila Ore piace. Su Spotify è nella Top10 dei brani più ascoltati di oggi, su YouTube il video ha già superato 2 milioni di visualizzazioni e su iTunes è in Top20. Il testo sarà anche banale, ma il ritornello è radiofonico ed ha – citando Simona Ventura ai tempi di Lady Gaga – un ritmo che entra dentro. Un perfetto mix fra una canzone neomelodica di Nancy Coppola con sonorità latine in stile Paulina Rubio. Al Castello delle Cerimonie è già una hit. Qui la vera vincitrice è Anache sarà ingaggiata per fare feste di tutti i generi per minimo 20 anni dal boss delle ...