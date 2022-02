Amadeus: la sua casa ha le pareti d’oro, eccola! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Amadeus da non credere, la sua casa ha le pareti d’oro: eccola, dove vive il conduttore insieme alla sua bellissima moglie. Per il terzo anno, Amadeus è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, realizzando ancora una volta un’edizione che ha entusiasmato il pubblico, nonostante alcune polemiche. Il successo di Amadeus è stato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 febbraio 2022)da non credere, la suaha le: eccola, dove vive il conduttore insieme alla sua bellissima moglie. Per il terzo anno,è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, realizzando ancora una volta un’edizione che ha entusiasmato il pubblico, nonostante alcune polemiche. Il successo diè stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Raiofficialnews : “È stato record di #AscoltiTv per tutti i segmenti di @SanremoRai. #Sanremo2022 è arrivato prossimo alla perfezion… - Mariang47614228 : RT @cresce_m: Amadeus dice che la sua grande paura era quella di contagiarsi. Con 600 mila Euro il rischio si poteva correre. Che spettacol… - infoitcultura : Sabrina Ferilli dopo le polemiche sul fuorionda di Sanremo dedica un post Instagram ad Amadeus: la sua risposta - infoitcultura : Sanremo 2022, voci sulla rissa con Amadeus? Sabrina Ferilli sbrocca: 'Ca*** vere, come se mi fossi esibita', la sua… - MassimoSisti : @altrogiornorai1 Morgan che critica il Sanremo di Amadeus forse non ricorda che vive ancora di rendita per la sua u… -